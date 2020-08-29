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Spor Teknik Direktör: Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu
Spor

Teknik Direktör: Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, takımlarından mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 16:46:00 -
Teknik Direktör: Milli takımda bizden birilerinin olması gerekiyordu

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu-Gerede'de devam eden Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak..."

Takımlarından muhakkak birilerinin milli takıma gitmesi gerektiğini ifade eden Çalımbay, bunu hak ettiklerini, geçtiğimiz sezonki performansı, konumu ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka kendilerinden birinin milli takımda olması gerektiğini söyledi.

"Takım mükemmel çalışıyor"

Resmi internet sitesine konuşan Çalımbay, kampın çok iyi geçtiğini ve takımın mükemmel çalıştığını söyledi.

"The Land of Legends turnuvasına katılacağız"

Zaman zaman sakatlıklar yaşasalar da hiçbir zaman kopmadığını belirten Çalımbay, son 2 günleri kaldığını, ardından İstanbul'da, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Antalyaspor'un bulunduğu The Land of Legends turnuvasına katılaklarını bildirdi.

"Bunu hak ediyorduk"

UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşma yapacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu hakkında konuşan Çalımbay, Milli takımı Sivas'ta ağırlayacak olmaktan mutlu olduklarını, geçtiğimiz sezon Türkiye'de en çok yerli oyuncu oynatan takım kendilerinin olduğunu, takımlarından mutlaka birilerinin milli takıma gitmesi gerektiğini, bunu hak ettiklerini ifade etti.

"Gerçekten üzüldüm"

Bunun kararını verecek olanın Şenol Güneş olduğunu, fakat geçen sezonki performansı, konumu ve Avrupa kupalarına direkt giden bir takım olarak mutlaka kendilerinden de birinin olması gerektiğini, bu duruma gerçekten üzüldüğünü belirten Çalımbay, yüzde yüz olması gereken arkadaşları olduğunu söyledi.

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