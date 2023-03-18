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Spor Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Spor

Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 21:18:00 -
Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, teknik direktör Selçuk İnan ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik sorumlumuz Selçuk İnan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Selçuk İnan'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Teknik direktörlük kariyerindeki ilk tecrübesini Kasımpaşa'da yaşayan Selçuk İnan, lacivert-beyazlı takımın başında 12 Süper Lig maçına çıktı. İstanbul temsilcisi, bu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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