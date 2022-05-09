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Spor Teknik direktör ile yollar ayrıldı
Spor

Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 20:18:00 -
Teknik direktör ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup, anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

1. Lig'de play-off'a kalma mücadelesi veren Eyüpspor, sezon ortasında göreve gelen Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çıktığı 10 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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