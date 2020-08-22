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Spor Teknik direktör hayatını kaybetti
Spor

Teknik direktör hayatını kaybetti

Uzun seneler Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) önemli vazifelerde bulunan Teknik direktör Tamer Güney'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 22:24:00 - 2020-08-22 22:26:42
Teknik direktör hayatını kaybetti

84 yaşındaki teknik direktör Tamer Güney, hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor ve Gaziantepspor takımlarında teknik direktörlük görevleri yapan Tamer Güney'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, bir dönem Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve uzun seneler TFF'de önemli vazifeler üstlenen Tamer Güney'in ailesi ile futbol camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan başsağlığı mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski futbolcu ve teknik direktör Tamer Güney'in hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında, çalıştırdığı takımlarda yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna büyük katkılarda bulunan, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonunda önemli görevler üstlenen Tamer Güney'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Tamer Güney kimdir?

6 Ocak 1936'da Bilecik'te dünyaya gelen Tamer Güney, 1956-69 seneleri arasında PTT, Hacettepe, MKE Ankaragücü takımlarında oynadı. Güney, 1969-80 senelerinde antrenörlüğe başladığı Orduspor'da görev yaptı. PTT, Balıkesirspor, MKE Ankaragücü, Adanaspor, Kayseri Erciyesspor gibi takımlarda çalıştırıcılık yapan teknik adam 1985-86 sezonunda Ayvalıkgücü'nü çalıştırdı. 1990'da Futbol Federasyonu başdanışmanı olan Tamer Güney 1995'e kadar bu görevini devam ettirdi.

Ardından 1 yıl Gaziantep altyapısını çalıştıran, üç kez üst yapıya gidip gelen, 1995-2000 seneleri arasında Galatasaray'ın altyapısının başına geçen Güney, sarı-kırmızılı kulüpte Emre Belözoğlu, Fatih Akyel gibi yıldızları yetiştirdi. Fenerbahçe'de 2000-2003 seneleri arasında altyapı koordinatörü olarak görev yapan Güney, 2003'te ise Werner Lorant'ın ayrılmasından sonra futbol A takım teknik direktörlüğü vazifesinde bulundu.

2005-2006 senelerinde Etimesgut Şekerspor altyapısında görev alan, 2006- 2007 sezonu başında üst yapıya çıkan ardından görevi bırakan Güney, Etimesgut Şekerspor alt yapısında olduğu sürede birçok oyuncu üst yapıya verdi ve yetiştiridiği gençler amatör ligde 2006-2007 sezonunda A genç Türkiye şampiyonu oldu.

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