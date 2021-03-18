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Spor Teknik adama yapılacak teklif belli oldu!
Spor

Teknik adama yapılacak teklif belli oldu!

Beşiktaş yönetiminin bu sezon hem ligde hem de kupada başarılı sonuçlar alan Sergen Yalçın'a yeni teklifi belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:59:00 -
Teknik adama yapılacak teklif belli oldu!

Siyah-beyazlılar bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde kupada finale uzandı ayrıca Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında yakaladığı performansla şampiyonluğa oynuyor.

Beşiktaş yönetimi ile Sergen Yalçın arasında yaşanan başarılı teknik adamın sözleşmesinin uzatılması konusu bir süredir gündemdeydi.

Türkiye Gazetesinin haberine göre; Siyah-beyazlı yönetim Fenerbahçe derbisinin ardından Sergen Yalçın ile masaya oturacak. Milli aranın ardından Beşiktaş, Yalçın ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Teklif 2+1 yıllık

Beşiktaş yönetimi Sergen Yalçın'a ile 2+1 yıllık sözleşme teklif edecek.

Tecrübeli teknik adamın yıllık 6 milyon liralık maaşı ise 10 milyon liraya çıkarılacak.

Rahatsız olduğunu söylemişti

Başarılı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yönetime taş atmıştı.

"Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklı olur. İki taraf anlaşırsa devam ederiz. Başkan'ın her röportajda ‘Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor. Kulüplerde kontrat böyle yapılmıyor"

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