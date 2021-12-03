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Yaşam Tekneye aldıkları göçmenleri silah zoruyla denize attılar!
Yaşam

Tekneye aldıkları göçmenleri silah zoruyla denize attılar!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde göçmenlerin, kendilerini tekneye alan şahıslar tarafından silah zoruyla denize atlamaya zorlandıkları iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 00:12:00 -
Tekneye aldıkları göçmenleri silah zoruyla denize attılar!

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ihbar üzerine sahile gelen jandarma üzeri ıslak şekilde çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı. Göçmenler, karayoluyla getirildikleri ilçeden kendilerini alan teknede silah zoruyla denize atlamaya zorlandıklarını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Manavgat-Alanya D 400 karayolu üzeri Kızılot Mahallesi sahillerindeki Belediye Halk Plajı yanında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerleri ıslak olduğu gözlenirken olayı görüp 112 Acil çağrı Merkezini arayan vatandaş sahilde 30 dolayında göçmen olduğunu, bunların D-400 karayolunun diğer tarafına geçip dağıldıklarını söyledi. Göçmenlerin 4’ü gazetecilerin karşısına çıkarken biri kardeşinin ve arkadaşının boğulduğunu iddia etti.

Açıldıktan sonra silah çekilerek tekneden indirildiler

Jandarmanın ve ambulansların bulunduğu yerde konuşan bir göçmen ise, 30 kişi olarak karayoluyla sahile getirilip tekneye alındıklarını açıldıktan sonra kendilerine silah çekilerek tekneden indirildiklerini ve 2 arkadaşlarının boğulduğunu diğerlerinin ise sahile çıkmayı başardıklarını anlattı.

Jandarma tarafından yakalanıp ambulansa alınan Suriyeli göçmenler tedbir amaçlı hastaneye götürülürken kalan göçmenlerinin aranması çalışmaları devam ediyor.

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