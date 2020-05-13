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Yerel

Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı!

İzmir'in Karaburun ilçesinde, açıldıkları yelkenli tekne alabora olan 3 kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 20:09:00 -
Tekneleri alabora olan 3 kişiyi polis kurtardı!

Olay, öğleden sonra Kuyucak Limanı ve Büyükada arasında meydana geldi. İçinde 3 kişi olan yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle alabora oldu.

DHA'nın haberine göre, teknenin battığını görenler durumu deniz polisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Karaburun Deniz Limanı Büro Amirliği'nden polis botu sevk edildi.

Teker teker bota alınan 3 kişi, ardından karaya çıkarıldı. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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