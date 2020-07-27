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Yerel

Teknede hareketsiz görüldü, çok sayıda ekip sevk edildi

Aydın'da balıkçı teknesinde hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine yapılan ihbar sonucu harekete geçen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:48:00 -
Teknede hareketsiz görüldü, çok sayıda ekip sevk edildi

Aydın’ın Kuşadası İlçesinde Camikebir Mahallesi’nde bulunan Kuşadası Balıkçı barınağında, balıkçı teknesinin içinde bir kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin teknenin içinde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 52 yaşındaki Abdulkadir Çümlek isimli kişinin öldüğü tespit edildi. Abdulkadir Çümlek‘in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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