Tekne orucuna dahi tahammül edemeyen örümcek kafalıları okullardan şutlayın!

Ramazan etkinlikleriyle birlikte yine aynı çevrelerin tahammülsüzlüğü sahneye çıktı. Okullarda çocukların tuttuğu tekne orucundan bile rahatsız olan kimi ideolojik öğretmenler, baskıcı reflekslerini devreye sokarak yasakçı bir tutum sergiliyor. 28 Şubat’ın dayatmacı zihniyetini hatırlatan bu yaklaşım, milletin inancıyla ve değerleriyle kavgalı anlayışın hâlâ diri tutulmaya çalışıldığını gösteriyor. Eğitim kurumlarının ideolojik dayatma alanı değil, toplumun değerleriyle barışık nesillerin yetiştiği yerler olması gerektiği gerçeği bir kez daha tartışmaya açılıyor.

Müslümanlar için büyük bir manevi mana taşıyan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yerel yönetimler ve kamu kurumları çeşitli etkinliklerle Ramazan’ın ruhunu yaşatmaya çalışıyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı etkinlikler düzenlenmesi her zaman olduğu gibi malum çevrelere laik atak geçirtti. Aralarında akademisyen, gazeteci ve yazarların da bulunduğu 168 isim, “Laiklik elden gidiyor” vaveylasıyla bildiri yayımlayarak hazımsızlıklarını kustu. Azgın azınlık daha da azıtmış olacak ki, İstanbul'un Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi ilçelerindeki okullarda aynı zihniyet yapısına sahip bazı öğretmenlerin öğrencilerin tekne orucunu tutmasını bile engellediği öğrenildi.

Tekne orucunu bile engellemeye cüret ediyorlar

İstanbul’da 28 Şubat artığı bir ilkokul öğretmeninin, “Sınıfta kimse oruç tutmayacak. Ben de size daha iyi ders anlatmak için oruç tutmuyor, su içiyorum” dediği öğrenildi. Bazı okullarda tekne orucu tutmak isteyen çocukların öğretmenleri tarafından engellendiği iddiaları velilerin tepkisiyle beraber gündeme geldi. Ramazan ayına yönelik etkinliklerle alakalı İslam düşmanı hazımsızların yanığı henüz tazeyken, 28 Şubat artıklarının milletin değerlerini bastırmaya yönelik hadsiz tutumu, devletin içinde halen daha İslam düşmanı kalıntıların olduğunu gösteriyor.

Yılbaşı çığırtkanlarının çifte standardı

Kızının öğretmeni tarafından oruç tutmaması konusunda baskı gördüğünü söyleyen veli Ş.E., “Kızım tekne orucu tutmak istiyor ancak öğretmeni çocukların kesinlikle oruç tutmaması gerektiğini söylüyor. Çocuklar Ramazan’ı evlerinde huzurla yaşarken okulda bu yaklaşım doğru değil” dedi. Veli Ş.E. “Yılbaşında okullar süsleniyor, etkinlikler yapılıyor ancak Ramazan’da aynı hassasiyeti göremiyoruz. Çocuklar oruç tutmamaları için zorlanıyor. Yılbaşında okul süslenirken Ramazan’da okul doğru düzgün süslenmiyorsa bunun tek bir nedeni olabilir İslam dinine olan tutumları. Bu durumdan çok rahatsızım. Çocuklarımızı kendi milli değerlerimizle yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Bu topraklara yabancı güruh

Eğitim Bir-Sen İzmir Şube Başkanı Ali Kaya, Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirilerin özellikle İzmir’de yoğunlaştığını söyledi. Kaya, Eğitim-İş ve Eğitim Sen’in Ramazan etkinliklerine destek vermeme yönünde karar aldığını ve bu kararın ideolojik bir tutum olduğunu belirterek, “Bu mesele sendikal hak arama konusu değil, ideolojik bir karşı duruştur. Ramazan etkinliklerinin sendikal hak aramayla ne alakası var. İçlerindeki öfke bu kadar fazla” dedi. Dini değerler söz konusu olduğunda çifte standart uygulandığını savunan Kaya, farklı kültürel etkinliklere gösterilen yaklaşımın Ramazan için sergilenmediğini ifade etti.

Bu tepkileri çok sık gördüklerini belirten Kaya, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesinin milli ve manevi değerler eğitimi ile kültürel mekân ziyaretlerini kapsadığını, ancak buna da itiraz edildiğini söyledi. Camilerin ve tarihi alanların ziyaret edilmesinin ideolojik bir zemine taşınarak kamuoyunda algı oluşturulmak istendiğini savunan Kaya, bu yaklaşımın gerçekçi olmadığını dile getirdi. Din ve değerler gündeme geldiğinde “laiklik elden gidiyor” söyleminin devreye sokulduğunu öne süren Kaya, Ramazan etkinliklerinin öğrenciler için doğal ve desteklenmesi gereken çalışmalar olduğunu belirtti.

28 Şubat artıkları okullardan hemen şutlanmalıdır

Müslüman memleketinde aileler kendi evlatlarını kendi değerlerine göre yetiştirmek isterken birtakım küfür yobazı 28 Şubat artığının oruç tutmayı engellemeleri ve baskıları asla kabul edilemez. Tekne orucunu dahi hazmedemeyen bu İslam düşmanı zihniyetin okullarda çocuklara ders vermesi bile başlı başına bir skandaldır. Ailelerin değerleriyle beraber doğru şekilde yetişmesi için çabaladığı bu yavrular, bu toprakların ruh köküne yabancı ve düşman olan, hasımlık besleyen zihniyet ile dimağları kirletilemez, buna müsaade edilemez. 28 Şubat artığı hazımsızların en ivedi şekilde bu görevlerinde şutlanmalı ve cezalandırılmalıdır.

Yeni Şafak