Gündem Devlet liderlerinden Başkan Erdoğan'a tebrik
Gündem

Devlet liderlerinden Başkan Erdoğan'a tebrik

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Devlet liderlerinden Başkan Erdoğan'a tebrik

Devlet ve hükümet başkanları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev, Vucic, Mirziyoyev, Becirovic ve Miçotakis ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Liderler, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Liderlere teşekkür eden Erdoğan da Türkiye ile ilgili ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin daha ileri taşınması noktasındaki kararlılığını belirtti.

Mustafa

Allah ömrünü uzun etsin
