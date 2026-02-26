DMM'den Hakkari’deki "vatansızlık" iddialarına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hakkari'de yaşayan bir ailenin "vatansız bırakıldığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini açıkladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya paylaşımlarında Hakkari'de bir ailenin "vatansız bırakıldığına" dair yer alan iddialar üzerine resmi bir açıklama yayımladı.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, söz konusu ailenin vatandaşlık başvurusu bulunmadığı, ancak yasal statü alabilmeleri için gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı vurgulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlgili kişilerin Türk vatandaşlığına ilişkin resmi herhangi bir başvuruları olmadığından, vatandaşlık konusunda bir süreç işletilmemiştir. Sadece vatansız kişi statüsüne dair başvuruları olmuş ve sonuçlandırılmıştır. Böylece Türkiye'de yasal bir statü kapsamına erişmişlerdir. Vatandaşlığa ilişkin başvuru ve diğer hususlar için de kendilerine bilgilendirme yapılmıştır. Kamuoyunun dezenformasyon içeren paylaşımlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur."
