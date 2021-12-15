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Dünya Tekne kazası: 10 ölü, 29 kayıp!
Dünya

Tekne kazası: 10 ölü, 29 kayıp!

Güney Johor eyaleti açıklarında teknenin alabora olması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Teknedekilerin Malezya sularına yasa dışı yollardan girdiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 13:05:00 -
Tekne kazası: 10 ölü, 29 kayıp!

Tanjung Balau yakınlarındaki kazada alabora olan teknede düzensiz göçmenlerin olduğu, en az 10 kişinin cesedinin sahile vurduğu açıklandı.

Sabah saat 4.30 sıralarında alabora olan teknede en az 60 kişinin olduğu belirtildi.

Kazanın ardından 21 kişi kurtarılırken, 29 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

Yetkililer, göçmenlerin uyruğu ya da gidecekleri yer hakkında ayrıntı vermedi.


(İLKHA)

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