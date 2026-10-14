Teklifte kişi başına 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme: net yatırım tutarını aşmayacak

Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının yatırımcılarına, net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla kişi başına 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilmesine imkan tanıyan 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi', TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, sunumunda tasfiye sürecindeki yatırımcıların en büyük beklentisinin ödemelerin bir an önce yapılması olduğunu söyledi. Aksu, "Yatırımcılarımızın nihai tasfiyeyi beklerken, mağdur olmamaları için belirlenen net yatırım tutarını aşmamak kaydıyla kişi başına 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılabilmesine teklifimizle imkan sağlanmaktadır" dedi.

Net yatırım tutarı nakit giriş ve çıkışlardan hesaplanacak

Aksu'nun aktardığına göre teklifin 4'üncü maddesi, dağıtımda objektif ve adil bir ölçüt olarak net yatırım tutarını benimsiyor. Bu tutar, yatırımcının fona kağıt üzerinde biçilen sanal değer üzerinden değil, fiilen koyduğu nakit giriş ve çıkışlar üzerinden hesaplanacak; tasfiye tarihine kadar tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksi değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenecek. Her fonun yatırımcısına yapılacak ödemeler, o fonun kendi malvarlığı üzerinden gerçekleşecek.

3'üncü madde ise tasfiyenin SPK'nin gözetim ve denetiminde görevli kuruluşlar eliyle yürütülmesini düzenliyor. Aksu, 455 bin 578 bireysel fon pay sahibini korumak adına, borsa fiyatının gerçek ekonomik değeri yansıtmadığı ya da satışın tasfiyeyi gereksiz biçimde geciktireceği, fiyatı daha da düşürerek yatırımcı zararını büyüteceği durumlarda kurulun geri alım, hakim ortağı satma hakkı ve toptan satış gibi esnek ve kontrollü satış yöntemlerine karar verebileceğini anlattı. Tasfiyenin yalnızca varlıkların süratle satılması şeklinde değil, yatırımcılar bakımından mümkün olan en yüksek ekonomik değeri ve aynı zamanda borsa işlemlerinin sıhhatini korumayı hedefleyen kontrollü bir süreç olarak planlandığını kaydetti.

Aksu: 131 fon, toplam portföy değerinin yüzde 7,7'sini oluşturuyor

Aksu, tasfiye halindeki 131 fonun piyasadaki toplam fon sayısının yüzde 4,6'sını, toplam portföy değerinin ise yüzde 7,7'sini oluşturduğunu; bu fonların portföy değerinin hane halkının finansal varlıklarının yüzde 2,4'üne karşılık geldiğini söyledi. "Sorun, fon piyasasının çok sınırlı bir bölümünde yaşanmıştır" diyen Aksu, "Finansal sistemimizi olumsuz etkileyecek yapısal veya sistemik bir risk kesinlikle mevzubahis değildir" değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlemeyle genel ve sürekli bir fon tasfiyesi rejimi kurulmayacağını, teklifin tasfiyesine karar verilen fonlara özgü istisnai ve olağanüstü bir çözüm paketi olduğunu belirten Aksu, kamu bütçesine hiçbir mali yük getirilmeyeceğini, tasfiye sürecinde Hazine kaynağı veya bütçe imkanı kullanılmayacağını aktardı. Ödemelerin yalnızca fonların kendi malvarlığından ve hukuka aykırı fiilleri gerçekleştirenler ile bu kişilerle birlikte hareket eden gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen tutarlardan karşılanacağını söyleyen Aksu, "Fatura aziz milletimize değil, zararı oluşturan manipülatörlere ve sorumlulara ödetilecektir" dedi.

Komisyonda usul tartışması ve bantlı protesto

Yeni Partili milletvekilleri, toplantı öncesinde Halk TV'ye kayyım atanması kararına tepki göstermek için gözlerini ve ağızlarını bantladı. Yeni Parti Antalya Milletvekili Cavit Arı, kayyım kararı için "Bu iktidarın görmesini ve duymasını istemediği birçok konuyu vatandaştan saklamayı, duymasını engellemek adına yapılan bir operasyondur, hukuksuzluktur" ifadelerini kullandı.

Muş'un komisyonu açmasının ardından milletvekilleri usul üzerine söz istedi. Yeni Parti ve CHP milletvekillerinin değerlendirmelerinin ardından konuşan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Mehmet Şimşek'in toplantıya gelmemesini eleştirdi; komisyon başkanından bakanın gelmesini sağlamasını isteyerek "Herhalde bizi, milletin egemenliğinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ciddiye almıyor, dikkate almıyor" diye konuştu.

Aksu, sunumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ekonomisinin konjonktürel gelişmelere ve küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalara rağmen direncini koruduğunu kaydederek ekonomiye ilişkin veriler paylaştı. Muhalefet milletvekilleri, konuşmanın teklif dışında olduğunu belirterek tepki gösterdi. Komisyon Başkanı Muş, sunumu dinlemek istemeyen milletvekillerinin dışarıya çıkabileceğini ifade etti.

Sunumun tamamlanmasının ardından komisyondaki görüşmeler, milletvekillerinin teklifin geneline ilişkin değerlendirmeleriyle sürüyor.