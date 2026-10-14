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Gündem Araç ve ev alırken yeni tuzağa dikkat! Dolandırıcıların şeytani taktiği ortaya çıktı
Gündem

Araç ve ev alırken yeni tuzağa dikkat! Dolandırıcıların şeytani taktiği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
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Araç ve ev alırken yeni tuzağa dikkat! Dolandırıcıların şeytani taktiği ortaya çıktı

Araç ve taşınmaz alım satımlarında noterlerde "Güvenli Kapora Sistemi" adlı bir uygulama bulunduğunu öne süren dolandırıcılar, vatandaşları bu yolla tuzağa düşürüyor.

Türkiye Noterler Birliğinden alınan bilgiye göre, dolandırıcılar, sahte internet siteleri ve ilanlar üzerinden ulaştıkları vatandaşların güvenini kazanmak amacıyla noterlerin adını kullanarak "Güvenli Kapora Sistemi" adı altında ödeme istiyor.

 

Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, "kapora gönderilmemesi halinde satışın gerçekleştirilemeyeceğini veya fırsatın kaçırılacağını" söyleyerek vatandaşları iknaya çalışıyor.

Dolandırıcılar, talep ettikleri ödemeyi "Güvenli Ödeme Sistemi"nin ön şartı gibi göstererek, vatandaşları bildirdikleri banka hesaplarına para göndermeye yönlendiriyor.

 

Ancak mevzuatta veya noter sistemlerinde "güvenli kapora" ya da "teminat kaporası" adıyla bir para transferi sistemi bulunmuyor.

İkinci el araç satışlarında kullanılan "Güvenli Ödeme Sistemi" ise kapora ödemelerini değil, araç satış bedelinin tamamını kapsıyor.

 

"BAZEN SAHTE İNTERNET SİTELERİYLE DE YAPIYORLAR"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Fulya Uysal Güler, telefon ve SMS aracılığıyla vatandaşlara ulaşan dolandırıcıların, noter izlenimi vererek, para talep ettiğini söyledi.

Bazı vatandaşların da buna inanarak parayı gönderdiğini belirten Güler, bazen bunun sahte internet siteleriyle de yapıldığını kaydetti.

İstenen tutarın sabit olmadığını, araç bedelinin bir kısmının ya da tamamının talep edilebildiğini aktaran Güler, "Ne noterler ne noterlik çalışanları hiç kimseyi arayıp hiçbir ad altında para istemez." dedi.

Güler, ikinci el araç satışlarında kullanılan "Güvenli Ödeme Sistemi"nde satış bedelinin havuz hesabında tutulduğunu, noterlikte satış işlemi tamamlandıktan sonra satıcıya aktarıldığını hatırlattı.

"Güvenli Kapora Sistemi" adı altında bir uygulamanın bulunmadığının altını çizen Güler, vatandaşlardan bu konuda dikkatli olmalarını istedi.

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Yorumlar

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bu isimde bir banka hesabı açtıran müdüre soruşturma açılmalı. memura baskı yapup açtırmıştır hesabı sözlü olarak. sonra da benim imzam yoktu deyip sıvışır ortadan
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