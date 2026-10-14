Duyarlı muhalif seçmenlerden yolsuzluk isyanı: Eskiden solcuydum artık Erdoğan’cıyım
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bünyesindeki belediyeleri yolsuzluk ve rüşvet üssüne çeviren CHP ve Yeni Parti belediyeleri solcu ve muhalif bazı seçmenleri de isyan ettirdi. Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında yolsuzluğa batan muhalefet partilerine tepki gösteren kadın seçmen, “Eskiden solcuyum ama artık bende Erdoğan’cıyım” dedi.
Muhalefet belediyelerinde ayyuka çıkan şaibe, yolsuzluk ve rüşvet skandalları, kendi seçmen tabanında kırılmalara yol açmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajı, ideolojik körlüğün nasıl kırıldığını ve vicdan sahibi seçmenin nasıl tepki verdiğini gözler önüne serdi.
TUNCELİ GENÇ KIZDAN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN İTİRAF
Röportajda mikrofon uzatılan ve Tuncelili olduğunu belirten genç bir kadın seçmen, muhalefet partilerinin hizmet üretmek yerine skandallarla anılmasına sitem etti. Yıllardır meşrulaştırılmaya çalışılan algı operasyonlarının sokağın gerçekliğine çarptığını ifade eden genç kadın, "Eskiden solcuydum ama artık ben de Erdoğan'cıyım" sözleriyle muhalefet cephesindeki samimiyetsizliği ifşa etti. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan video, sosyal medyada viral oldu.
“BİR GÜN HERKES ERDOĞAN’CI OLACAK” DERKEN ŞAKA YAPMIYORDUK
Siyasi maskelerin tek tek düştüğü ve belediyecilik adı altında yürütülen kirli çarkların deşifre olduğu bu süreçte, duyarlı vatandaşların tavrı dikkat çekiyor. "Bir gün herkes Erdoğan'cı olacak" söyleminin lafta kalmadığını gösteren bu çıkış, ideolojik bagajlarını bir kenara bırakıp hizmetten ve liderlikten yana tavır alan kitlelerin adeta duygularına tercüman oldu.
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