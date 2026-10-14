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Gündem Arnavutköy’de sağanak felaketi! Alibey Deresi taştı, yollar göle döndü!
Gündem

Arnavutköy’de sağanak felaketi! Alibey Deresi taştı, yollar göle döndü!

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Arnavutköy’de sağanak felaketi! Alibey Deresi taştı, yollar göle döndü!

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtına hayatı felç etmeye devam ediyor. Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde yer alan Alibey Deresi, sağanağın ardından aniden taşarak çevredeki yolları adeta göle çevirdi.

Arnavutköy’de bulunan Alibey Deresi, yağmur nedeniyle taştı. Yollar su altında kalırken bir araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul’da şiddetli yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde bulunan Alibey Deresi yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla yol sular altında kalırken bir araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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