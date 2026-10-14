DW Türkçe, Azerbaycan’daki laikçi yobazların sesi oldu: Hans’ın kuklasından ‘yasak’ borazancılığı

Güya Azerbaycan’da yaşanan başörtüsü yasağı ile ilgili olarak Azerbaycan halkının nabzını tutan Alman menşeili DW Türkçe, kısıtlamayı savunan seküler laikçi kesimin Müslüman toplumu yok sayan hezeyanlarını ballandıra ballandıra anlatırken, İslam’ın emri olan başörtüsü yasağı dolayısıyla mağduriyet yaşayanların konuşmaktan çekindiklerini ileri sürerek, onların ağzından tek kelimeye yer vermedi. Laiklik yanlısı, şeriat ve İslam düşmanlarına ulaşan Alman kuklasının, uğradığı haksızlığı dile getirecek tek bir mağdura ulaşamadığını iddia etmesi “Yuh olsun size” dedirtti.

BUNLAR VELİ DEĞİL Mİ DW?

Oysa başta Yeni Akit olmak üzere bir çok sağduyulu yayın organı, 28 Şubat’ı anımsatan manzaraları sayfa sayfa gündeme taşımış, basılı ve dijital yayınlarında onlarca habere imza atmıştı.

Okula alınmayan mağdur kız öğrencinin kırgınlığını dile getirdiği, “Ben bir kere okulumu küçük düşürdüm mü? Hiç terbiyesizlik yaptım mı? Aksine okulumu yücelttim. 97 puan aldım. Bana gösterilen saygı bu mu?” sözlerini manşetine taşıyan Akit Medya, şehit eşi bir annenin, okul girişinde bulunan şehitler panosunu göstererek, “Çocuğumun başörtüsü nedeniyle okula girmesine izin verilmiyor. Eğer benim çocuğum bu okulda eğitim göremiyorsa, babasının fotoğrafı da okul binasından kaldırılsın” şeklindeki feryadını da kamuoyu ile paylaşmıştı.

Başörtüsü sebebiyle kızının okula alınmamasına isyan eden Müslüman bir annenin, "Ermeni'ye yer var, Yahudi'ye yer var da İslam'ın niye yeri yok?" şeklindeki yürek burkan ifadeleri de sitelerde yer almıştı.

GAZİNİN BAŞÖRTÜSÜ İSYANI

İkinci Karabağ Savaşı'nda kolunu kaybeden bir gazinin, protez kolunu göstererek yayınladığı video ise kamuoyunda en çok yankı uyandıran tepkilerden biri olmuştu. Kızının başörtülü olduğu için okula alınmadığını ve ağladığını belirten gazi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Eğitim Bakanlığı'na şu sözlerle sitem etmişti: "Bu kolumu vatan uğrunda savaşlarda feda ettim. Vatan sağ olsun! Ama benim kızım başörtüsü taktığı için mektebe gidemeyecek. Bizim kanımız, çocuklarımızın gözü yaşlı kalsın diye dökülmedi! Hiçbir resmî emirde 'başörtüsü yasağı' yazmıyor. Bu zulme sessiz kalanlara da sesleniyorum; bu haksızlık kabul edilemez!"

LAİKÇİLERİN BORAZANI

Günde onlarca isyanın, feryadın, zulme başkaldırının yaşandığı Azerbaycan’da başörtüsü yanlısı velilerin konuşmadığını iddia ederek, örtü düşmanı seküler laikçilerin borazanlığına soyunan DW Türkçe, Müslümanlara olan kinini, nefretini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.