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Ekonomi Altının kilogram fiyatında düşüş
Ekonomi

Altının kilogram fiyatında düşüş

Yeniakit Publisher
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Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü 6 milyon 500 bin liradan tamamladı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 500 bin lira, en yüksek 6 milyon 575 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,78 azalışla 6 milyon 500 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 618 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 732 milyon 371 bin 704,91 lira, işlem miktarı ise 872,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 5 milyar 788 milyon 193 bin 826,91 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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