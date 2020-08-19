Tekliflerini yolladılar: Cengiz Ünder + 15 milyon euro

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Arkadiusz Milik için Napoli'ye teklifini yolladı.

Corriere dello Sport'tan alınan bilgiye göre; İtalya Serie A ekibi, Milik'in transferi için Napoli'ye, önceden görüşmelerini devam ettirdiği Cengiz Ünder'i ve ek olarak 15 milyon euro ücret teklif iletti.

Roma Başkanı Guido Fienga, ilgili transfer için Napoli'ye giderek kulübün sahibi Aurelio De Laurentiis ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sıcak bir havada geçtiği öğrenilen görüşmede her iki tarafın da anlaşma noktasına ulaşabileceği bildirildi.

Napoli'nin sahibi De Laurentiis'in bir yandan da Juventus ile transfer görüşmesi yaptığı ve gelecek en iyi teklife göre harekete geçeceği de ifade edildi.

Cengiz Ünder'i beğendikleri için bu transferi çok istiyorlar

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli ve teknik direktör Gennaro Gattuso da Cengiz Ünder'i çok beğendikleri için bu transfer karşısında çok istedikli oldukları vurgulandı.

Sporx'in haberine göre; Cengiz Ünder bu sezon Roma formasıyla 22 resmi maçta görev aldı. Toplamda 373 dakika görev aldığı belirtilen milli oyuncu, ilgili maçlarda takımına 3 gollük katkıda bulundu.

Cengiz Ünder kimdir?

Cengiz Ünder 14 Temmuz 1997 tarihinde Balıkesir-Sındırgı'da dünyaya gözlerini açtı. İlk okulu Balıkesir 23 Nisan İlköğretim Okulunda tamamlayan Ünder, futbol kariyerine Sındırgı ilçesinde Belediyespor yaz futbol okulunda adımını attı. Antrenörleri tarafından o dönemde alt yapıya ve genç yeteneklere büyük değer veren İzmir kulübü Bucaspor'a tavsiye edilen Ünder, alt yapıya kabul edildi.

Cengiz Ünder, Bucaspor'da 2007-2013 seneleri arasında forma giydikten sonra 2007'de tekrar yapılanmaya giden Altınordu FK altyapısına transfer oldu.

2014'e kadar Gümüşordu'da forma terleten Ünder, 2014 yılında A takıma geçme başarısı gösterdi.

İlk maçına 24 Eylül 2014'de Türkiye Kupası'nda Menemen Belediyespor karşısında çıkan Ünder, takvimler 23 Aralık 2014'ü gösterirken Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe karşısında ilk 11'de oynadı. Bu maçta dikkatleri üzerine toplayan Cengiz Ünder, ertesi hafta sonunda da ilk lig maçına Manisaspor karşısında forma terletti.

Ünder, 700 bin Euro'ya İstanbul Başakşehir'e trasfer oldu. 2016-2017 sezonu transfer döneminde bu transferi gerçekleşen Ünder, takımının forması ile ilk resmi maçına HNK Rijeka karşısında çıktı ve sahada 14 dakika kaldı.

Cengiz Ünder, 13 Temmuz 2017'de 15 milyon Euro karşılığında 5 yıllık sözleşmeye imzasını atarak Serie A ekiplerinden Roma'ya transfer oldu.

Ünder, Roma ile olan anlaşmasını 15 ağustos 2019'da attığı imza ile 2023'e kadar uzatmıştı.