Tekirdağ’dan sonra şimdi de İzmir! CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi depremzedeyi kaldığı konuttan kovuyor

6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden derinden etkilenen çevre illerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a rekor seviyede oy çıkmasını hazmedemeyip depremzedelere hakaret ve küfürler savuran Kılıçdaroğlu destekçilerine tepkiler sürerken CHP'li belediyeler de depremzedeleri kapı dışarı ediyor.

"EVİ BOŞALTIN"

50 depremzedeyi geçici olarak barındıkları otellerden çıkartan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden sonra İzmir'de de benzer durum yaşandı.

30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından, belediyeye ait olan evde kalan depremzedenin ikamet ettiği evin boşaltılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden karar çıktı.

Depremin ardından bir konut dahi yapamayan, üstüne bir de belediye binası olmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu kararı büyük tepki topluyor.

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