Tekirdağ'dan Çin'e "peynir altı suyu tozu" ihracatı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir fabrikadan Çin Halk Cumhuriyeti'ne "peynir altı suyu tozu" ihracatı gerçekleştirildi.

MAYBİ fabrikasında üretilen peynir altı suyu tozunun Çin'e gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Yazgan Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Vural Yazgan, günde 1,5 milyon litre peynir altı suyunu işleyerek 70-75 ton ürün elde ettiklerini söyledi.

Peynir altı suyu tozunun bebek maması, bisküvi, ekmek ve et sanayisi ile spor içeceklerinde kullanıldığını belirten Yazgan, "Bugün Çin'e 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunu ülke genelinde 45 firma karşılıyor. Bu miktarın yaklaşık yüzde 10'unu fabrikamız üretiyor." dedi.

Yazgan, firma olarak Japonya'dan Cezayir'e kadar dünyanın 52 ülkesine ihracat yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu ülkelerin içinde Çin yoktu. Çin ciddi bir alım potansiyeline sahip. Dolayısıyla bugün Türkiye ve bizim için çok önemli bir gün oldu. Bundan sonraki hedefimiz yatırımlarımızı da artırarak Türkiye'de üretilmeyen, ithal gelen buzağı maması ve kahve kremasıdır. Bunları da üreterek kapasitemizi ve bölgede sağladığımız iş gücünü artırmayı hedefliyoruz."

Yazgan, ikili ilişkileri ile bu sektörde ihracatın önünü açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlıklara da teşekkür etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da ihracatla ilgili teknik işlemleri yaptıklarını ve sertifika düzenlediklerini ifade etti.

Öcal, bu sektörde 54 firmaya ihracat izni verildiğini, Tekirdağ'dan Çin'e yapılan ilk peynir altı suyu tozu ihracatıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Ürünlerin konulduğu 3 tır, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerince mühürlenerek Çin Halk Cumhuriyeti'ne gönderilmek üzere Tekirdağ Limanı'na uğurlandı.







