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Aktüel Tekirdağ'daki tarihi yapılar restore edilecek
Aktüel

Tekirdağ'daki tarihi yapılar restore edilecek

Çalıkuşu romanının bir bölümünün kaleme alındığı tarihi ev ile Konstantin Evi restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-12 12:08:21 -
Tekirdağ'daki tarihi yapılar restore edilecek

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının bir bölümünün kaleme alındığı tarihi ev ile Marmaraereğilisi ilçesindeki Konstantin Evi'nin restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesindeki Çalıkuşu romanının bir bölümünün kaleme alındığı tarihi ev, Konstantin Evi ve tescilli depo binasında rölöve ve restitüsyon çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın medeniyetler kenti olduğu bilinciyle bugüne ulaşan kültür varlıklarını yarınlara kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Tarihi binaların restorasyonu kadar korunması ve yaşatılmasının da önemli olduğunu bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her bir restorasyon çalışması ile kentimiz yok olmaya yüz tutmuş kültür varlıklarına yeniden kavuşuyor. Belediyemizin beş temel vizyonundan biri olan turizm vizyonu kapsamında Tekirdağ ilimizi tarihi mekanları ve kültür varlıklarıyla anılan bir kent haline getirme konusunda kararlıyız."

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