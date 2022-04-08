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Yerel Tekirdağ'da yol kenarında korkunç manzara
Yerel

Tekirdağ'da yol kenarında korkunç manzara

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde D110 kara yolunda bir kişinin ölü bulunmasıyla ilgili bir tır sürücüsü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 10:09:00 - 2022-04-08 10:13:10
Tekirdağ'da yol kenarında korkunç manzara

Edirne'nin Keşan ilçesinden Tekirdağ Malkara istikametine giden 34 EGC 489 çekici ve 34 ZR 7863 dorse plakalı tırın sürücüsü A.S, iddiaya göre kara yolunda yerde hareketsiz birinin olduğunu fark etti.

Sürücü A.S'nin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yerdeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir erkeğe ait cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Ceset, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

34 ZR 7863 plakalı dorse incelenmek üzere yediemin otoparkına kaldırıldı. Tırın sürücüsü A.S, gözaltına alındı.

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