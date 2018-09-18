Tekirdağ'da yol çöktü, seyir halindeki midibüsler bir anda çukura saplandı!
Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce altyapı çalışmaları yapılan yol, servis midibüslerinin geçtiği sırada çöktü. Araçlar çöken yoldaki çukura saplandı.18 Eylül 2018 Salı 16:30
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi, Yeni Sanayi Sitesi önünde, kısa bir süre önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince altyapı çalışması yapıldı. Bugün işçi servis midibüslerinin geçtiği sırada yol çöktü. 3 midibüs çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlar saplandıkları çukurlardan vinç yardımıyla çıkarıldı. Araçlarda oluşan maddi hasarı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin karşılayacağı belirtildi.
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