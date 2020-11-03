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Aktüel Tekirdağ'da yoğun koku üzerine arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Tekirdağ'da yoğun koku üzerine arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:39:49 -
Tekirdağ'da yoğun koku üzerine arama yapılan araçta uyuşturucu ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun koku gelmesi üzerine arama yapılan otomobilde 830 gram esrar bulundu.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, rutin uygulama esnasında ilçe girişinde bir aracı durdurdu.

Araç içerisindeki B.Ö, A.K. ve H.K'nin sorgulamasını yapan ekipler, kişilerin tedirgin davranışları ve bagajdan yoğun koku gelmesi üzerine araçta arama yaptı.

Aramada poşet içerisinde 830 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.


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