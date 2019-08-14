Tekirdağ'da yavru yunus ölüsü kıyıya vurdu
Tekirdağ'da ölü yavru yunus kıyıya vurdu. Bir metre uzunluğundaki yunus ölüsü sahilden kaldırıldı.14 Ağustos 2019 Çarşamba 13:33
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ölü yavru yunus kıyıya vurdu.
İlçeye bağlı Sultanköy Mahallesi’nde sabah denize girmek için sahile inenler, kıyıda yaklaşık 1 metre uzunluğunda ölü yavru yunusla karşılaştı. Durum, belediye zabıta ekiplerine bildirildi. Yavru yunusun karaya vurmadan önce öldüğü belirlendi. Yunus ölüsü, sahilden kaldırıldı.
YORUM YAZ