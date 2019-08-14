Tekirdağ'da yavru yunus ölüsü kıyıya vurdu Tekirdağ'da ölü yavru yunus kıyıya vurdu. Bir metre uzunluğundaki yunus ölüsü sahilden kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde ölü yavru yunus kıyıya vurdu.



İlçeye bağlı Sultanköy Mahallesi’nde sabah denize girmek için sahile inenler, kıyıda yaklaşık 1 metre uzunluğunda ölü yavru yunusla karşılaştı. Durum, belediye zabıta ekiplerine bildirildi. Yavru yunusun karaya vurmadan önce öldüğü belirlendi. Yunus ölüsü, sahilden kaldırıldı.

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