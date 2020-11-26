Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir evde uyuşturucu satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, toz esrar, uyuşturucu kullanma düzeneği ve saklama kabı ele geçirdi.
Operasyonda 4 zanlı gözaltı alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. ve Y.E.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. E.G. ve B.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.