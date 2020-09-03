  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 18:14:13 -
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda evde eş zamanlı arama yapıldı.

Aramalarda, 49 kullanıma hazır "fişek" olarak tabir edilen eroin, 5 "fişek" sentetik uyuşturucu ve 26 "fişek" kokain ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan elçiyi kabul eden Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı
Gündem

Yunan elçiyi kabul eden Aliyev'den 'helal olsun' dedirten Türkiye çıkışı

Yunanistan'ın provokasyonu sonrası gerilimin tırmandığı Doğu Akdeniz'le ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye..
Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu
Spor

Beşiktaş, Francisco Montero transferini duyurdu

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Hipodromda rezil görüntü! Halis Karataş'tan sonra bir skandal daha
Gündem

Hipodromda rezil görüntü! Halis Karataş'tan sonra bir skandal daha

Geçtiğimiz günlerde yapılan at yarışlarında Victory isimli atın kırbaç nedeniyle kötü bir duruma geldiği görüldü. Ortaya çıkan görüntüler bü..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı