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Gündem Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 19 kilo esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi
Gündem

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 19 kilo esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bir çiftlik arazisine düzenlenen operasyonda, 19 kilogram esrar ve Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, olayla ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 23:39:00 -
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 19 kilo esrar ve kenevir bitkisi ele geçirildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, kent genelinde uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerince, uyuşturucu imal eden, satan ve aracılık eden şahıslarla mücadele kapsamında Saray ilçesi yeni mahalle bölgesinde tespit edilen bir çiftlik arazisinde arama yapıldı.

19 kilogram esrar ele geçirildi

Aramalarda, 80 ile 200 santimetre boylarında 141 kök Hint Keneviri bitkisi, topraktan sökülüp kurutmak amacıyla bekletilen 19 kilogram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.B. ve Y.K. gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan biri hakkında çeşitli suçlardan hapis cezası olduğu öğrenilirken, emniyete götürülen her 2 şahsın sorgulamalarına başlandı.

 

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