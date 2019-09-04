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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 15 gözaltı

15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:15
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 15 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 312 gram esrar, 316 uyuşturucu hap, 26 fişek bonzai, iki ruhsatsız tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.   

Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:15
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