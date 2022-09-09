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Yerel Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı
Yerel

Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 672 uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-09 09:20:00 -
Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, TOKİ uygulama noktasından durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada 672 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta bulunan E.O, G.E. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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