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Aktüel

Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 19:30:57 -
Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzeri Anadolu Lisesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Hayrabolu Caddesi’ne sapan Cemalettin Y. idaresindeki beton mikseri ile yokuş aşağı seyreden Abdullah K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Süleyman T. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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