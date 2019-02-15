Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ya operasyon Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu öne sürülen 6 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da hain terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 6 kişi yakalandı. Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu, örgüt adına faaliyet gösterdikleri ve eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddia edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda, Y.İ, E.A, A.K, A.T, A.K. ve D.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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