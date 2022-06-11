  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Tekirdağ'da Suriyelilerin parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı
Yerel

Tekirdağ'da Suriyelilerin parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı

Süleymanpaşa'da yabancı uyrukluların kişinin telefon ve parasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 11:47:00 -
Tekirdağ'da Suriyelilerin parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Suriyelilerin telefon ve parasını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde, Bangladeş uyruklu A.M'nin (54) telefon ve parasının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin S.M. (20), M.Ö. (17) ve D.M. (16) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler ilçe merkezinde yakalandı, gasbedilen telefon ve para sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23