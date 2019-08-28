Tekirdağ'da şüpheli ölüm

Tekirdağ'da şüpheli ölüm28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:18
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu.
Esenler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Efrahim Tuca'nın (70) evinin bahçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tuca'nın öldüğünü belirledi.
Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Efrahim Tuca'nın cesedi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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