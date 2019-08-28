Tekirdağ'da şüpheli ölüm

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir kişi evinin bahçesinde silahla vurulmuş halde bulundu. Esenler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Efrahim Tuca'nın (70) evinin bahçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunması üzerine jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Tuca'nın öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının incelemesinin ardından Efrahim Tuca'nın cesedi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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