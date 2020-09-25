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Aktüel Tekirdağ'da su seviyesi azalan Bıyıkali Göleti'nden sulama durduruldu
Aktüel

Tekirdağ'da su seviyesi azalan Bıyıkali Göleti'nden sulama durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-09-25 10:54:33 -
Tekirdağ'da su seviyesi azalan Bıyıkali Göleti'nden sulama durduruldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde su seviyesi azalan Bıyıkali Göleti'nden tarlalara su aktarılmasına ara verildi.

İlçede birçok tarım alanının su ihtiyacının karşılandığı gölette su seviyesi önemli oranda düştü. Bıyıkali, Osmanlı ve Banarlı Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Önbey, AA muhabirine, bu yıl yağışın az olması nedeniyle göletlerde su sıkıntısı yaşandığını söyledi. Yaz sezonunda suyu tarım ürünleri için dikkatli kullandıklarını anlatan Önbay, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz mağdur olmadı. Herkes tarlaya ektiği ürününü aldı. Bir gün daha dereye ve kanalımıza suyu salacağız ondan sonra sulamayı bitireceğiz. Çünkü göletimiz de balıklar da var. Onları da düşünmemiz lazım, onlar da can taşıyor. Balıkların zayi olmaması için göletten sulama yapılmayacak."

Önbay, uzun süredir ilk defa bu kadar kurak bir yaz geçirdiklerini, su seviyesinin yükselmesiyle göletten tarım alanlarına su vermeye devam edeceklerini kaydetti.



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