Tekirdağ'da şiddetli rüzgar trafiği felç etti! Hayrabolu'da devrilen trafik ışığı yola düştü!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan Uzunköprü Caddesi üzerindeki bir trafik ışığı yerinden koparak yola devrildi. Neyse ki olayda herhangi bir yaralanma ya da araçlarda maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, gece saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle trafik ışığı devrildi.
Şiddetli rüzgarın etkisini artırdığı gece saatlerinde, Uzunköprü Caddesi üzerinde bulunan trafik ışığı devrilerek yola düştü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçlarda da maddi hasar meydana gelmediği öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, devrilen trafik ışığına müdahale ederek gerekli çalışmaları gerçekleştirdi.
İlçede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olması istendi.