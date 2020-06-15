Tekirdağ’da şarampole yuvarlanan minibüs takla attı: 7 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde şarampole yuvarlanarak takla atan minibüste bulunan 7 kişi yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa-Malkara karayolu Karahisarlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyir eden M.Ö. (22) idaresindeki 34 CKY 317 plakalı minibüs, sürücünün bir anlık dikkatsizlik ve tedbirsizlik ile direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Defalarca takla atan minibüs tarlaya yuvarlanırken, araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü M.Ö. ile R.B. (27), E.G. (26), İ.K. (23), A.G. (24), A.B.(26) ve M.Ö. (17) ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Tekirdağ’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Jandarma ekiplerince yolda güvenlik önlemleri alınarak, meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.