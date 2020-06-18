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Aktüel

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı yol ve bahçeler zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-18 20:42:32 -
Tekirdağ'da sağanak nedeniyle bazı yol ve bahçeler zarar gördü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle İshakça, Ballı, Balabancık, Çimendere, Elmalı ve Hacısungur mahallelerinde bazı yol ve bahçeler zarar gördü, bir dere taştı, bazı evlerin girişleri çamurlu suyla doldu.

İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, traktörüne taktığı bıçak ile köyde temizlik çalışması yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait kepçe ile tıkanan dere yatakları açıldı.

Temurtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle köylerinin büyük zarar gördüğünü belirterek yetkililerden yardım istedi.


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