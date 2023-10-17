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Yerel Tekirdağ'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Yerel

Tekirdağ'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-10-17 16:56:00 -
Tekirdağ'da ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri tespit ettikleri adreste yaptıkları aramada ruhsatsız 2 adet tabanca ve bir tüfek ele geçirdi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerince yapılan saha çalışmalarında A.A. isimli şüphelinin Ayaspaşa Mahallesinde bulunan ikametinde ruhsatsız silah bulundurulduğuna dair bilgiler alınması üzerine yapılan aramada, 1 adet siyah renkli Sig Sauer ibareli ruhsatsız tabanca, 1 adet gri renkli Zoraki R2-T ibareli kurusıkı tabanca, 1 adet siyah renkli Patent Pending ibareli ruhsatsız tüfek, 209 adet 7.65 mm fişek, 11 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli A.A. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan işlem başlatıldı.

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