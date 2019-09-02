Tekirdağ'da otomobilin çarptığı yaya öldü Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Banu Ü. idaresindeki otomobil, Yeşiltepe Mahallesi'ndeki çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Gezer'e (62) çarptı. Sağlık ekipleri, Gezer'in hayatını kaybettiğini belirledi, kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Şükrü Gezer'in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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