Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde seyreden M.C. idaresindeki 59 TJ 221 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Berat E'ye (10) çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bu arada aynı hastanenin acil servisinde temizlik görevlisi olarak çalışan baba Mithat E, oğlunun yaralı olarak getirildiğini öğrenince sinir krizi geçirdi.

Polis, sürücü M.C'yi ifadesini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.