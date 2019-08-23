Tekirdağ’da otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tekirdağ - Malkara yoluBağlar Rampasında meydana geldi.İddiaya göre, S.S. isimli sürücünün hakimiyetindeki otomobil Malkara’dan Tekirdağ İstikametine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.Otomobilin şarampole yuvalanması ile sürücü S.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.B. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahale yapılarak ambulans ile Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Şarampole yuvarlanan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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