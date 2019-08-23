Tekirdağ'da orman yangını
Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü23 Ağustos 2019 Cuma 19:51
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Hayrabolu Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangına orman işçileri ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.
Bölgede yaşayanların da yardımıyla söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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