0553 313 94 23

Tekirdağ'da orman yangını

Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü

23 Ağustos 2019 Cuma 19:51
Tekirdağ'da orman yangını

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Hayrabolu Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangına orman işçileri ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Bölgede yaşayanların da yardımıyla söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 19:51
  1. Hayrabolu
  2. Orman
  3. Tekirdağ
  4. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Kazanmanın bir yolunu bulurum”
    1. “Kazanmanın bir yolunu bulurum”
    2. Bakan Pakdemirli, Uluslararası..
    3. Malkara’da uyuşturucu yakalandı
    4. Sakarya’da 4 bin 783 adet ecstasy hap..
    5. Tekirdağ'da ikinci doğalgaz rezervi..
    6. Hazırlık Maçı: Elazığspor: 0 - Elazığ..
    7. Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı..
    8. Başkan Erdoğan, Rusya'ya gidecek
    9. Sahil güvenlik helikopteri,..
    10. Tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk..
    11. Bursa'nın Gemlik sahilinde kadın..
    12. Donald Trump'tan gerilimi arttıracak..
    13. AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü
    14. Mersin’de Emine Bulut cinayeti..
    15. Eski AK Partili isim: Ali Babacan..
    16. Samsun Valisi Osman Kaymak: Büyük bir..
    17. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan..
    18. Malkara’da yabancı uyruklu 11 göçmen..
    19. Ambulansla çarpışan otomobil devrildi:..
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova’ya..
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    Ekrem İmamoğlu nişanlı çifti düğüne 15 gün kala işten çıkardı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar