Tekirdağ'da orman yangını Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Hayrabolu Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle de büyüyen yangına orman işçileri ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Bölgede yaşayanların da yardımıyla söndürülen yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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