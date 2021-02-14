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Eğitim Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ'da 15 Şubat köy okulları tatil mi?
Eğitim

Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ'da 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Tekirdağ'da 14 Şubat Pazar günü kar yağışlı bir havaya uyanan Tekirdağlılar, kar yağışının ne kadar yağacağını merak ediyor. Tekirdağ hava durumuna göre, Çerkezköy, Çorlu, Muratlı ve Saray'da karla karışık yağmur ve kar yağışlı hava bekleniyor. 15 Şubat’ta köy okullarının açılacak olması nedeniyle Tekirdağ’da okulların tatil edilip edilmeyeceği de araştırılıyor. Peki Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ'da 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:20:00 - 2021-02-14 12:20:46
Tekirdağ'da okullar tatil mi? Tekirdağ'da 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Yarıyıl tatili yarın tamamlanıyor. milyonlarca öğrenci yarın ders başı yapacak. Kabine toplantısında kararlaştırılan karara göre köy okulları tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açılacak. 15 Şubat'ta anaokulları da tam zamanlı olarak açılacak. 1 Mart’tan itibaren ise ilkokul sınıflarının yanında 8. ve 12. sınıflar da yüz yüze eğitime başlayacak. 

Bir süredir yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üstünde seyreden sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Bugünden itibaren birçok ilde etkili kar yağışı bekleniyordu öyle de oldu. Trakya'da sıcaklık, Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisiyle hissedilir şekilde düştü. Tekirdağ'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteorolojik tahmine göre, soğuk hava dalgasının yarın Karadeniz üzerinden gelecek sistemle birleşmesi ve kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklıkların biraz daha düşeceği tahmin ediliyor. Pazar ve pazartesi günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar bekleniyor.

Tekirdağ'da 15 Şubat köy okulları tatil mi?

Tekirdağ'da il ve ilçelerdeki köy okullarının yarın tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tekirdağ'da okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama yapılması durumunda buradan tatil haberlerini takip edebilirsiniz.

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