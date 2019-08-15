Tekirdağ'da nakliyesi için anlaştı, çalmaya kalktı
TIR şoförü, nakliyesi için aracına yüklenen 500 bin lira değerindeki alüminyum profilleri çaldığı iddiasıyla tutuklandı.15 Ağustos 2019 Perşembe 11:29
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde nakliyesi için aracına yüklenen alüminyum profilleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı.
Veliköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikadan nakliye için TIR'a 500 bin lira değerinde alüminyum profil yüklendi.
Yola çıktıktan bir süre sonra TIR'ın GPS sisteminden sinyal alınamaması üzerine firma yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekipleri, TIR'ın plakasının değiştirildiğini tespit etti.
Ekiplerce yakalanan TIR şoförü N.Ş'nin ifadesi doğrultusunda çalınan profiller, İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki depoda bulundu.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.
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