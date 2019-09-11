Tekirdağ’da motosiklet kazası: 1 yaralı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi Kızılay Sokak’ta yokuş aşağı seyreden T.Y. yönetimindeki 59 AAB 628 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü T.Y., olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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