Tekirdağ'da minibüs refüjdeki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüsün refüjdeki bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden iki kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Marmaraereğlisi ilçesindenTekirdağ'a seyir halindeki Ahmet Süpürgeci'nin kullandığı minibüs, Yeniçiftlik mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Gamze ve Sudenaz Süpürgeci, arka kapılarından biri olmayan minibüsten düşmeleri sonucu kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Ahmet ile Edanur ve Baran Süpürgeci, 112 Acil Servis ekiplerinceMarmaraereğlisi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Semt pazarına satılmak üzere götürülen minibüstekiyumurta ve piliçler yola savruldu.

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