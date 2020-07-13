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Aktüel

Tekirdağ'da mezarlıkta define arandığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-07-13 10:37:23 -
Tekirdağ'da mezarlıkta define arandığı iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir mezarda define arandığı iddia edildi.

Ahmetpaşa Mahallesi'ndeki mezarlıkta 1948 yılında ölmüş kişiye ait mezar, yaklaşık 1,5 metre derinliğinde kazıldı.

Mezarın bu durumunu görenler, muhtar Ünal Aslan'a haber verdi.

Aslan, gazetecilere, kazı işleminin kim ya da kimler tarafından yapıldığının bilinmediğini söyledi.

Mezarın son halini görünce şaşkınlık yaşadığını belirten Aslan, "Gerekçeleri nedir bilemiyoruz ama aklımıza ilk gelen define aranması oldu. Jandarmamız olayla ilgili araştırmasını yapıyor." dedi.


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