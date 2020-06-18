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Aktüel

Tekirdağ’da maske takmayana 900 lira ceza kesilecek

Tekirdağ İl Pandemi Kurulu’nun oy birliği ile aldığı karar uyarınca il genelinde 22 Haziran gününden itibaren maske kullanımı zorunlu hale getirilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 17:34:36 -
Tekirdağ’da maske takmayana 900 lira ceza kesilecek

Tekirdağ İl Pandemi Kurulu’nun oy birliği ile aldığı karar uyarınca il genelinde 22 Haziran gününden itibaren maske kullanımı zorunlu hale getirilecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak denetimlerde maske takmayanları ikaz edecek olan görevliler, Pazartesi gününden itibaren ise maske takmayanlara 900 TL para cezası uygulayacak.


İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında toplanan Tekirdağ İl Pandemi Kurulu bir dizi karar aldı.


İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanması ve bu kapsamda Tekirdağ’da maske kullanımına yönelik denetimlerin arttırılması gerektiği kararı alınan toplantıda, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davranan vatandaşların/iş yerlerinin ikaz edilmesi, 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren ise maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.

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